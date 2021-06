Iraq: milizie Mobilitazione popolare organizzano grande parata nella provincia di Diyala (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra il 2014 e il 2017 le milizie a maggioranza sciita, sostenute principalmente dall’Iran, hanno contribuito a combattere lo Stato islamico spesso agendo anche al fianco delle Forze armate irachene. Tuttavia, recentemente è emersa una spaccatura tra le forze paramilitari e il governo, a seguito dell'arresto lo scorso mese del comandante delle Pmu, Qassim Muslih con l'accusa di terrorismo. Muslih è stato successivamente rilasciato nel timore di una insurrezione delle Pmu, una mossa che ha posto in grave difficoltà la leadership irachena che secondo diversi analisti avrebbe mostrato la sua incapacità di controllare le milizie sciite. Sempre oggi, un drone carico di bombe ha colpito un edificio in un villaggio disabitato a soli 3 chilometri dalla nuova sede del consolato degli Stati Uniti a Erbil nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno, in quello che ha rappresentato l’ennesimo attacco nell’area da parte delle milizie sostenute dall’Iran che in questi mesi hanno compiuto attacchi in tutto l’Iraq, spesso prendendo di mira basi militari che ospitano i militari della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico. (Res)