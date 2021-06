© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Contro le varianti abbiamo due armi: i vaccini e la prudenza. Non ci si faccia prendere la mano con l'abbandono di ogni precauzione. Non possiamo rischiare di trovarci domani nella difficoltà in cui Paesi che pensavano di aver sconfitto il virus si trovano oggi". Lo dice il senatore di Liberi e Uguali (Leu) Francesco Laforgia. (Com)