Vaccino: oltre 49 milioni le dosi somministrate, 17,4 milioni gli immunizzati

- Sono 49.163.396 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l'89,5 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 54.660.610 (37.404.247 Pfizer/BioNTech, 10.355.619 Vaxzevria di AstraZeneca, 5.015.138 di Moderna e 1.885.606 di Johnson & Johnson), mentre ammonta a 17.420.401 (il 32,26 per cento della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riporta il bollettino elaborato da presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 17:06 di oggi. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini di dosi somministrate c’è la Lombardia con 8.570.538 (il 92,1 per cento delle dosi ricevute), seguita da Lazio con 4.981.422 ( il 90,2 per cento) e Campania con 4.746.547 (l'89,4 per cento). (Rin)