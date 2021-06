Iraq: attacco con droni colpisce area vicino a consolato Usa a Erbil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un attacco condotto con droni armati ha colpito una zona residenziale situata nei pressi del consolato degli Stati Uniti a Erbil, nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno, nel nord dell’Iraq. Lo riferisce l’agenzia di stampa irachena “Shafaq News”. L’attacco è stato duramente condannato dagli Stati Uniti che in una nota del dipartimento di Stato hanno affermato che l’azione rappresenta “una chiara violazione della sovranità irachena”. L’attacco non ha provocato vittime o danni materiali. In base a quanto affermato da testimoni oculari all’agenzia di stampa irachena, un razzo lanciato da un drone ha colpito un’area situata nei pressi dell’hotel Khanzad intorno alle 3:00 di questa mattina (ora locale). L’attacco è avvenuto nel giorno delle celebrazioni del settimo anniversario della fondazione delle Unità della mobilitazione popolare (Pmu), spesso accusate di condurre attacchi contro assetti statunitensi in Iraq.(Res)