Milano: Fidanza (Fd'I), la città è a pezzi e Sala pensa al Ddl Zan

- "Per Sala le priorità sono approvare il Ddl Zan e assicurare che il Pride, in futuro, si faccia sempre a Milano. Mentre il sindaco, in piena campagna elettorale, strizza l'occhio alla comunità Lgbt per ottenere qualche voto in più, il fallimento dei suoi cinque anni di amministrazione è sotto gli occhi di tutti" lo ha affermato in una nota l'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza, commentando le dichiarazioni rese dal sindaco Beppe Sala durante il Pride. "Milano è insicura, visto che dal centro alla periferia ogni giorno si contano risse e atti di violenza, ma è anche profondamente degradata e con una mobilità distrutta dall'ideologia green della sinistra. Sala si preoccupi di usare questi ultimi mesi di mandato per rimediare ai danni compiuti dalla sua giunta, invece di discutere del Ddl Zan. Noi restiamo contrari a una legge liberticida - ha aggiunto Fidanza -, che rischia di far condannare una persona solo perché le sue opinioni non sono in linea con quelle del movimento Lgbt". Così in una nota (Com)