Omofobia: partito il corteo del Roma Pride, “Orgoglio e ostentazione”

- Da una piazza gremita, quella dell’Esquilino, è partito intorno alle 17:45 il corteo del Roma Pride, che quest’anno sfilerà senza carri. In migliaia si sono radunati in piazza Vittorio e la manifestazione si concluderà in piazza della Repubblica, nel cuore della Capitale. L'organizzazione del Pride è a cura del circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, lo striscione di apertura del corteo è "Orgoglio e Ostentazione", ma subito dopo troneggia un altro cartello, in riferimento alle ultime dichiarazioni del Vaticano in merito al ddl Zan: "Per la laicità dello Stato aboliamo il concordato".(Rer)