Omofobia: Zan, con Salvini problema non è personale ma politico, Italia deve decidere da che parte stare

- A chi gli ha chiesto se andrebbe a cena con il leader della Lega Matteo Salvini, il deputato Alessandro Zan, a margine dell'evento conclusivo del Milano Pride, ha precisato: "Io andrei a cena con chiunque, il problema non è personale, il problema è politico, Salvini sostiene un leader come Orban, dice di aver letto la legge ungherese e di non trovarci nulla di strano, come possiamo noi sederci a un tavolo delle trattative con chi come Salvini e Meloni sostiene quei paesi che stanno facendo delle leggi discriminatorie e inaccettabili?". "L'Italia deve decidere se stare con i paesi più avanzati che tutelano i propri cittadini o scivolare rovinosamente verso quei paesi come l'Ungheria e la Polonia che stanno smantellando le libertà individuali per smantellare anche quelle democratiche - ha aggiunto Zan - L'Italia deve decidere di stare dalla parte dei diritti e non dalla parte delle discriminazioni".(Rem)