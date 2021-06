Tanzania: presidente Samia annuncia rilancio progetto di costruzione porto di Bagamoyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Tanzania ha avviato colloqui per rilanciare la costruzione del porto di Bagamoyo, progetto da 10 miliardi di dollari che fu sospeso nel 2016 dal defunto presidente John Magufuli. Lo ha annunciato la presidente Samia Suluhu Hassana al 12mo Summit del Tanzania National Business Council (Tnbc), da lei presieduto. "Lasciate che vi dia la buona notizia che abbiamo avviato i colloqui per rilanciare l'intero progetto. Inizieremo i colloqui con gli investitori con l'obiettivo di aprirlo a beneficio della nostra nazione", ha detto il capo dello Stato citata da "The Citizen", precisando di aver dato istruzioni per capire insieme agli investitori quali siano i problemi da risolvere per la realizzazione del futuro impianto. "Ora i prezzi dell'acciaio nel mercato mondiale sono aumentati, è tempo di accelerare il progetto”, ha detto Samia. La costruzione del progetto Bagamoyo, avviata quattro anni fa, era stata sospesa dall'ex presidente Magufuli per dissapori con i finanziatori cinesi della China Merchants Holding International (Cmhi), da lui accusati di aver stabilito “condizioni dure che possono essere accettate solo da pazzi”. (Res)