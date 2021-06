Decreto Sostegni bis: Labriola (FI), si eroghino indennizzi spettanti ai collaboratori sportivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 11.500 i collaboratori sportivi ancora in attesa di ricevere le indennità spettanti "ma purtroppo non riescono a vedere una soluzione al loro mancato rimborso. La loro colpa è di aver erroneamente presentato la domanda all'Inps invece che a Sport e Salute". Così in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia che spiega: "Una volta che il presidente di Sport e a salute si è reso conto dell'errore, è corso ai ripari chiedendo all'Inps di scindere chi doveva ricevere le indennità da un ente piuttosto che un altro. Fatta questa scrematura Sport e Salute ha chiesto di restituire ai collaboratori sportivi l'indennità erroneamente ricevuta dall'Inps e di inviare a Sport e Salute il bonifico di restituzione dell'indennità non spettante. I collaboratori sportivi hanno così restituito all'Inps l'indennità erroneamente ricevuta, a fronte dell'illusione che i loro rimborsi sarebbero stati ricevuti dopo Pasqua, ma a oggi nulla è cambiato tra rabbia e rassegnazione", denuncia il deputato di FI. (segue) (Com)