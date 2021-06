Decreto Sostegni bis: Labriola (FI), si eroghino indennizzi spettanti ai collaboratori sportivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre al danno hanno subito anche la beffa - prosegue Labriola -. Nel decreto Sostegno bis si prevede la norma correttiva per i malcapitati collaboratori sportivi che non percepiscono indennità da quasi un anno con le conseguenti difficoltà economiche in cui versano con il settore sport tra più penalizzati di tutti e l'ultimo a riaprire. Sono preoccupati di non veder riconosciuto loro, quanto gli spetta e arrabbiati perché non hanno potuto continuare a svolgere la professione tra la follia di scelte che prima li hanno obbligati a seguire protocolli rigidi e poi non gli hanno consentito di lavorare. Auspico che Vezzali e Orlando mettano fine a questo incubo dando una data certa per l'erogazione di queste indennità", conclude. (Com)