Omofobia: Zan, fiducioso che Ddl passerà con buon margine

- "La legge è stata approvata alla Camera a larga maggioranza anche con parlamentari liberali e di centrodestra, se gli stessi partiti che l'hanno votata alla Camera mantengono l'impegno e la votano al Senato la legge passa con un buon margine". Lo ha dichiarato il deputato Alessandro Zan, a margine dell'evento conclusivo del Milano Pride all'arco della Pace. "Se qualcuno invece intende sfilarsi per qualche ragione, e non credo sarà così, allora se ne assumerà le proprie responsabilità, però io sono convinto e fiducioso che questa volta ce la faremo perché il paese è dalla parte dei diritti - ha concluso - E la politica e le istituzioni non possono essere più sorde di fronte a una necessità che il paese chiede a gran voce". (Rem)