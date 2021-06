Omofobia: Calenda, contento che Roma ricominci dal Pride, ora ddl Zan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono molto contento che oggi una delle prime grandissime iniziative che si tornano a fare a Roma in presenza sia il Pride, una iniziativa fondamentale per i diritti ma anche grandissima allegria e gioia di vivere. Ora bisogna essere all’altezza, approvare il ddl Zan, andare avanti e capire che si tratta di un grande movimento di civiltà”. Lo ha detto il candidato sindaco Carlo Calenda presente oggi al Roma Pride in piazza Vittorio. (Rer)