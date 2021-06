© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Vaticano può esprimere le sue opinioni ma non si può intromettere in un processo parlamentare, come del resto ha detto anche il presidente Draghi con grande chiarezza”. Lo ha detto il candidato sindaco Carlo Calenda presente oggi al Roma Pride in piazza Vittorio interpellato sulle ultime dichiarazioni dello Stato Vaticano sul ddl Zan. (Rer)