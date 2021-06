Diritti: Zan a Milano Pride, manifestazione bellissima piena di giovani che chiedono libertà per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una manifestazione bellissima una piazza piena di giovani e giovanissimi che chiedono finalmente all'Italia che venga riconosciuta la libertà di tutti i cittadini". Questo il commento del deputato Alessandro Zan a margine dell'evento conclusivo del Milano Pride all'Arco della Pace. "Noi siamo un paese dell'Unione Europea che ancora non si è dotato di una legge contro i crimini d'odio e questo è molto grave" ha aggiunto Zan "Stiamo parlando di violenza, di discriminazione, di bullismo, e come ha fatto notare il presidente della repubblica Sergio Mattarella se qualcuno viene discriminato per la propria condizione personale, cioè solo perché esiste, allora questo è un problema di violazione dei principi di uguaglianza". (Rem)