Roma 2021: Calenda, Annalisa Scarnera di Gay street sarà in lista con noi

- “Annalisa Scarnera sarà in lista con noi, nella lista civica. E’ una grande imprenditrice, ha creato la gay street. Una persona molto impegnata, sarà con noi e io sono fierissimo”. Lo ha annunciato il candidato sindaco Carlo Calenda presente oggi al Roma Pride in piazza Vittorio insieme alla neo candidata, una delle proprietarie del Coming Out, storico bar omosessuale romano e cuore della Gay street di Via San Giovanni in Laterano.(Rer)