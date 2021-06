Romania: Iohannis invia messaggio per la Festa della bandiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bandiera è stata testimone dei più importanti momenti della Romania moderna e mostra il legame ininterrotto tra il passato, il presente e il futuro del Paese. Lo ha detto il presidente romeno Klaus Iohannis nel messaggio trasmesso in occasione della Festa della bandiera. Stando al capo dello Stato, accanto allo stemma e all’inno, la bandiera è parte dell’identità nazionale e simboleggia l’unità della nazione romena, l’indipendenza, la sovranità e l’indivisibilità dello stato. Il presidente della Camera dei deputati, Ludovic Orban, ha sottolineato, a Iasi, alle cerimonie organizzate a livello locale per celebrare la ricorrenza, l’importanza del tricolore nell’evoluzione dello Stato romeno e delle sfide affrontate dai romeni lungo la storia. Diverse cerimonie militari e religiose sono state organizzate oggi per celebrare la Giornata della bandiera nazionale. Il 26 giugno 1848, il primo decreto emanato dal governo rivoluzionario di Bucarest ha legiferato il tricolore azzurro-giallo-rosso come bandiera nazionale romena. (Rob)