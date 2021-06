Omofobia: Cirinnà al Roma Pride, avanti sui diritti, aiutiamo politica ad avere coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi torno in piazza, a Roma, per il Pride, e con il cuore ad Ancona, Faenza, L'Aquila, Martina Franca e Milano". Lo ha detto la senatrice Monica Ciripà, responsabile Diritti del Pd, che ha partecipato oggi al Roma Pride in piazza Vittorio. "I diritti sono la vita delle persone: libertà, uguaglianza e giustizia sono racchiuse in questa parola. Oggi ricordiamo che c'è una comunità che attende presto, prestissimo, l'approvazione del ddl Zan: e la attende per sè, ma anche per l'intero paese. Una comunità plurale, troppo spesso offesa, che chiede riconoscimento, protezione e pari dignità. Aiutiamo il Paese a fare questo passo avanti, resistendo a ogni ingerenza. Aiutiamo la politica ad avere coraggio", conclude Ciripà. (Rer)