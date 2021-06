Germania: aggressione con coltello a Wurzburg, non si esclude la pista terroristica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cittadino somalo di 24 anni indicato come l'uomo che ieri ha ucciso e ferito dei passanti a Wurzburg, in Germania, ha urlato ““Allahu Akbar” e “Jihad” mentre compiva l’aggressione. È quanto riferito dalle autorità tedesche, secondo cui durante una perquisizione dell'alloggio dell'uomo è stato rinvenuto “materiale scritto contenente messaggi di odio”. Secondo il pubblico ministero di Bamberg, Wolfgang Gruendler, tuttavia, non è ancora possibile fornire informazioni se questo materiale e l’aggressione siano collegati e se il suo atto sia motivato da legami con l’estremismo islamico. Secondo le autorità, una malattia psichiatrica di cui il somalo soffrirebbe e un movente islamista non si escludono a vicenda. Il presunto autore, infatti, è stato più volte al centro dell'attenzione della magistratura negli ultimi mesi. L'uomo vive legalmente in Germania dal maggio del 2015 e in quanto richiedente asilo, gode di protezione sussidiaria e non può essere espulso. Attualmente, il giovane è registrato in un rifugio per senzatetto di Wurzburg e “non è stato accusato” dal punto di vista legale, come ha affermato il pubblico ministero di Bamberg. Tuttavia, quest'anno ci sono stati "alcuni problemi comportamentali". (segue) (Geb)