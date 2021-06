Germania: aggressione con coltello a Wurzburg, non si esclude la pista terroristica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il procuratore, il somalo ha afferrato un coltello da cucina durante una lite nel rifugio per senzatetto lo scorso gennaio, ma si è limitato a impugnarlo, senza aggredire nessuno. Tuttavia, l'uomo è stato temporaneamente ricoverato in una struttura psichiatrica. All’inizio del mese di giugno, il 24enne ha infastidito un passante nelle strade di Wurzburg ed è stato nuovamente ricoverato in un istituto psichiatrico. Il difensore d'ufficio somalo ha detto sabato che dopo una conversazione con il 24enne, non aveva ancora identificato alcun movente islamista. Oggi il ragazzo è stato condotto davanti al gip, che ha emesso un mandato di cattura, tra l'altro, per l’omicidio di tre persone e per tentato omicidio e lesioni personali pericolose nei confronti di altre sei. Attualmente si trova in una prigione bavarese e, sinora, non avrebbe fornito alcuna posizione in merito all’aggressione. Il procedimento a suo carico è ora in corso presso la Procura di Monaco di Baviera in collaborazione con l'Ufficio di polizia criminale del Land della Baviera. (segue) (Geb)