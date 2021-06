Germania: aggressione con coltello a Wurzburg, non si esclude la pista terroristica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autore ha parlato con una commessa in un grande magazzino nel centro di Wurzburg ieri pomeriggio. Dopo aver afferrato un coltello da un espositore, ha colpito la donna che ha perso la vita a causa delle ferite riportate. Successivamente, l’uomo ha accoltellato altre due donne, anch’esse poi decedute, prima di fuggire dal grande magazzino. Non è chiaro al momento, se la scelta di aggredire delle donne sia stata mirata o casuale. Le tre donne uccise erano di età molto diverse fra loro, secondo le autorità, in quanto nate rispettivamente nel 1939, 1972 e 1996. Secondo il capo della polizia della Bassa Franconia, Gerhard Kallert, i primi agenti sono arrivati sul posto appena due minuti dopo la chiamata di emergenza. Una squadra di pattuglia ha poi rapidamente catturato l’aggressore per strada fermandolo con un "colpo mirato alla coscia". Al momento, riferisce Kallert, non sono stati identificati altri potenziali aggressori. (Geb)