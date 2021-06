Etiopia: Tplf respinge accusa uccisione cooperanti Msf, "responsabili sono i militari del premier Ahmed" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia l'Etiopia che l'Eritrea hanno per mesi negato la presenza di militari eritrei nel Tigrè, nonostante molteplici testimonianze oculari, fino a quando nel marzo scorso l'ammissione è arrivata da parte del primo ministro Abiy Ahmed. Il governo dell'Etiopia è stato sottoposto a crescenti pressioni per dimostrare la propria responsabilità mentre le notizie sulle atrocità nel Tigrè si moltiplicano e nelle scorse settimane gli Stati Uniti hanno imposto restrizioni ai visti per i funzionari etiopi ed eritrei accusati di aver commesso atrocità nella regione del Tigrè. Lo ha annunciato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, sottolineando che è necessaria un'azione internazionale per aiutare a risolvere la crisi e affermando che le persone coinvolte non hanno intrapreso passi significativi per porre fine alle ostilità. Oltre alle restrizioni ai visti, le sanzioni includono limiti all'assistenza economica e umanitaria in settori come la salute, l'alimentazione e l'istruzione. L'Unione europea, da parte sua, ha sospeso i pagamenti del sostegno al bilancio a causa delle notizie di brutali stupri di gruppo, uccisioni di massa di civili e saccheggi diffusi commessi dalle forze etiope ed eritree. (Res)