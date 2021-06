Vaticano: Francesco nomina monsignor Sorrentino vescovo di Foligno e unisce sedi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre ha nominato vescovo della diocesi di Foligno monsignor Domenico Sorrentino, arcivescovo-vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, unendo le due sedi in persona Episcopi. Lo rende noto la sala stampa vaticana. Monsignor Domenico Sorrentino è nato il 16 maggio 1948 a Boscoreale, in provincia di Napoli e diocesi di Nola. Ha compiuto gli studi medi nel Seminario vescovile di Nola e nel Seminario regionale di Salerno, e quelli teologici a Roma, come alunno dell’Almo collegio Capranica, presso la Pontificia università gregoriana, conseguendo il dottorato. Si è laureato in scienze politiche presso la Sapienza di Roma. È stato ordinato sacerdote per la diocesi di Nola il 24 giugno 1972. Dal 2003 al 2005 è stato segretario della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Il 19 novembre 2005 è stato nominato vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. È membro della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, nonché della Pontificia accademia di teologia. All’interno della Cei è vicepresidente e delegato per i laici, l’educazione e la scuola. Ha pubblicato numerosi volumi ed articoli su diverse riviste. (Civ)