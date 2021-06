Governo: Renzi, esecutivo andrà avanti fino a fine legislatura, M5s non rinuncerà a poltrone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mario Draghi è meglio di Conte e con lui mi sento più sicuro”. Lo dice il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite all'evento di SkyTg24 "Live in Firenze". “Questo esecutivo andrà avanti fino al 2023, fino a fine legislatura", prosegue. Alla domanda se le difficoltà del M5s possono essere un problema del governo, Renzi risponde: “Non credo che creerà problemi, non ce li vedo a rinunciare alle poltrone in anticipo prima della fine della legislatura”. (Rin)