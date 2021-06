Vaticano: monsignor Reithinger nominato vescovo ausiliario di Strasburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre ha nominato vescovo ausiliare dell’arcidiocesi di Strasburgo in Francia, monsignor Gilles Reithinger, del clero della stessa arcidiocesi, finora Superiore generale della società per le missioni estere di Parigi, assegnandogli la Sede titolare di Saint-Papoul. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede. Monsignor Gilles Reithinger è nato il 25 novembre 1972 a Mulhouse, diocesi di Strasburgo. Dopo aver studiato biologia, è entrato nel seminario maggiore di Strasburgo. Ha fatto un’esperienza di cooperazione in Madagascar tra il 1994 e il 1996, durante la quale ha maturato la vocazione missionaria ed è poi entrato nella società per le missioni estere di Parigi. Nel 1997, ha conseguito la Licenza in teologia presso l’Università statale Marc Bloch di Strasburgo e, nel 1998, il Diploma di studi superiori universitari in teologia pratica e comunicazione. È stato ordinato diacono il 21 giugno 1998 e ha svolto il ministero diaconale nella parrocchia Saint-François-Xavier a Parigi. Il 27 giugno 1999 è stato ordinato sacerdote incardinandosi nell’arcidiocesi di Strasburgo come membro delle Mep. (Civ)