Mali: attacco base Minusma, ministra Difesa tedesca annuncia rientro dei primi militari feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi militari tedeschi della Missione di stabilizzazione del Mali (Minusma) rimasti feriti ieri in un attacco con autobomba vicino Gao, nel Mali centrale, sono sbarcati in Germania. Lo ha annunciato su Twitter la ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrembauer, precisando che le loro condizioni “sono stabili e continuano a ricevere cure mediche in un ospedale della Bundeswehr (le Forze armate tedesche). Riporteremo in patria anche gli altri feriti - ha aggiunto la ministra, per la quale - I nostri pensieri vanno ai nostri soldati e speriamo che tutti si riprendano". Secondo quanto riferito da Minusma, che ha confermato l'attacco, un totale di 15 militari sono rimasti feriti nell'attacco suicida condotto contro una base temporanea della missione ad Al Moustarat, mentre le Forze armate di Berlino hanno precisato in una nota che 12 di loro sono tedeschi, tre dei quali feriti in modo "grave". I militari coinvolti sono stati imbarcati ieri su un aereo per Berlino, dove riceveranno ulteriore assistenza medica. (segue) (Geb)