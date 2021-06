Edilizia: Provenzano e Braga (Pd), dl promuove qualità e sicurezza, cruciali per uscire dalla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto del ministero del Lavoro approvato ieri "è un passo importante per promuovere la qualità nel settore delle costruzioni, per far avanzare la dignità del lavoro, la sicurezza e la legalità nei cantieri". Così in una nota congiunta il vicesegretario del Pd, Giuseppe Provenzano e la responsabile Transizione Ecologica, Sostenibilità e infrastrutture, Chiara Braga. "Si dà attuazione all'intesa sottoscritta dalle organizzazioni sindacali dell'edilizia e da tutte le associazioni datoriali di settore lo scorso settembre, per garantire che tutte le imprese che operano in cantiere, comprese quelle in subappalto e i lavoratori autonomi, rispettino criteri di congruità della manodopera - proseguono -. Siamo soddisfatti e orgogliosi della determinazione con cui il Ministro Orlando ha dato corso a un impegno per cui il Partito Democratico si è speso molto, in Parlamento e nel Paese, convinti che la ripresa sostenuta dalle risorse europee deve portare con sé più qualità, diritti e sicurezza del lavoro. Vogliamo uscire dalla crisi non solo con più occupazione, ma riaffermando il valore del lavoro", concludono Provenzano e Braga.(Com)