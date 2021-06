© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre ha nominato il cardinale Giovanni Battista Re, Decano del collegio cardinalizio, Legato pontificio per la V Centenaria incoronazione della Madonna Nera di Oropa, prevista nel santuario mariano della Diocesi di Biella per il 29 agosto 2021, ultima domenica di agosto, giorno in cui dal 1620, ogni 100 anni viene incoronata l’effigie della Beata Vergine Maria. (Civ)