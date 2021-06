Vaticano: celebrazioni per Sant’Ottilia, Parolin nominato Legato pontificio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha nominato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, Legato pontificio per presiedere la celebrazione eucaristica che si terrà il 4 luglio 2021 nella cattedrale di Strasburgo in Francia, in occasione del 1.300esimo anniversario della morte di Sant’Ottilia, Patrona di dell’Alsazia. Il cardinale Parolin sarà accompagnato da una missione composta da monsignor Hubert Schmitt, vicario generale dell’arcidiocesi di Strasburgo e Don Christophe Schwalbach, rettore del Santuario del Mont Sainte Odile. (Civ)