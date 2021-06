Roma: Figliomeni (Fd’I), anche mio libro boicottato dalla libraia di Tor Bella Monaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come già avvenuto con il libro di Giorgia Meloni, anche in questa occasione, Alessandra Laterza, libraia di Tor Bella Monaca, ha ritenuto di attaccare, con un post su Facebook, un libro che ho scritto sulla base della mia esperienza in Campidoglio e che ha la prefazione di Giorgia Meloni". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina. "La decisione di boicottare il libro di Giorgia la giustificò sulla base di una scelta etica. Ebbene ci permettiamo di dire a questa opportunista ‘paladina di resistenza’ che il suo modus operandi non è etico in quanto non rispetta la libertà di espressione - aggiunge Figliomeni -. Una persona che lavora con la cultura dovrebbe avere innato il senso del rispetto nei confronti della libertà d’opinione. Ci piace ricordare, ma soprattutto rammentare a questa tizia, la frase di Evelyn Beatrice Hall, riportata in una sua opera del 1906, ovvero 'non sono d’accordo con quello che dici ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo' - cita Figliomeni -. L’Italia garantisce la libertà di stampa e di pensiero, come sancito dalla Costituzione, e se questa signora pensa di intimidirci o mortificarci con questi ‘presunti atti di resistenza’ o forse sarebbe meglio chiamarli con il nome che sono ‘atti di censura’ si sbaglia di grosso. Continueremo a portare avanti a testa alta le nostre idee, continueremo a batterci affinché i nostri ideali possano realizzarsi, ma soprattutto continueremo ad impegnarci affinché le esigenze dei cittadini possano trovare sempre una risposta da parte nostra. Noi con il popolo e con i cittadini. Le polemiche sterili di chi è fuori dal tempo e dalla storia le lasciamo ad altri", conclude il consigliere di Fd'I. (Com)