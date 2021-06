Frosinone: si trasferisce in un nuovo paesino e per fare amicizia si finge carabiniere, denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Compra casa in provincia di Frosinone, nel centro storico della piccola cittadina montana di Filettino, 516 abitanti. Nuovo nel paese, 42enne, di origini napoletane ma residente precedentemente ai castelli romani, si è presentato ai cittadini del piccolo centro, negli uffici comunali dove ha svolto diverse pratiche, nei bar, nelle botteghe, come un maresciallo dei carabinieri in servizio nella Capitale. Nel suo tempo libero, solo per attrarsi le simpatie dei nuovi vicini e concittadini, raccontava aneddoti del suo lavoro, chiaramente inventati, suscitando stima e curiosità. Nel piccolo paese ormai era per tutti il maresciallo. Diventato "famoso", i veri carabinieri della stazione, che mai avevano sentito del collega in servizio a Roma, hanno avviato una attività info investigativa e identificato il 42enne: in realtà l'uomo non è altro che un operatore socio sanitario in servizio presso alcune strutture per degenza di anziani di Roma. L'uomo è stato denunciato per il reato di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altrui e usurpazione di titoli o di onori. (Rer)