Regno Unito: Londra, arrestate 12 persone prima delle proteste del fine settimana

- La polizia londinese ha arrestato 12 persone e confiscato numerosi oggetti potenzialmente pericolosi prima delle proteste programmate nella capitale britannica. Questo fine settimana si stanno svolgendo proteste in tutta Londra, comprese manifestazioni contro le chiusure imposte per contenere il Covid-19 e il cambiamento climatico. Ieri la polizia ha effettuato diversi raid in tre zone di Londra ed effettuato degli arresti “preventivi” per ridurre probabili attività criminali. Raduni e cortei intanto sono attesi a Westminster, Lambeth e Southwark sia sabato che domenica e in queste zone sono in corso chiusure stradali e si prevedono disagi al traffico. La scorsa settimana tre agenti di polizia sono rimasti feriti e 14 persone sono state arrestate durante una protesta contro le serrate nel centro di Londra. (Rel)