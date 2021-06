Torino: San Giovanni, mezzo milione di spettatori per Gabry Ponte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre mezzo milione di persone hanno seguito il 24 giugno, via streaming, la performance di Gabry Ponte che a Torino, nello scenario del Castello del Valentino, ha chiuso i festeggiamenti del San Giovanni 2021. Alto gradimento di pubblico non solo per il Dj torinese (505mila utenti unici attraverso i suoi canali social con collegamenti anche da Spagna, Argentina, Francia, Svizzera, Belgio, Brasile e altri Paesi, a cui si devono quelli che hanno seguito lo spettacolo accedendo al canale Facebook della Città di Torino). Seguitissima anche la diretta streaming che lo ha preceduto, con il videomapping e lo spettacolo di danza acrobatica sulla Mole Antonelliana, firmato Luca Tommassini. E’ stato un San Giovanni da tutto esaurito, nei limiti concessi dalle misure anti Covid, per musei cittadini: nella giornata di ieri i Musei Reali sono stati visitati complessivamente da mille persone nelle dieci ore di apertura (100 persone all'ora, come previsto dal contingentamento secondo piano dell'emergenza sanitaria), sold out al Museo Egizio con 2248 ingressi; 2083 visitatori al Museo del Cinema, 1719 a Palazzo Madama, 1657 al Mao e 518 alla Gam. (segue) (Rpi)