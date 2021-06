Cultura: nuova campagna Mic per destinare l'8x1.000 al patrimonio culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è un patrimonio da portare alla luce, c'è un patrimonio da tutelare, c'è un patrimonio da restaurare, c'è un patrimonio da studiare, e c'è un patrimonio che continua a sorprendere. È il tuo patrimonio culturale". È questo il testo dello spot istituzionale realizzato dal ministero della Cultura guidato da Dario Franceschini per invitare gli italiani a destinare l'8x1.000, il 5x1.000 e il 2x1.000 alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e alle attività delle associazioni culturali. Il video è disponibile sul sito del ministero a questo indirizzo: https://cultura.gov.it/destinazionecultura. Per destinare l'8x1.000 dell'Irpef ai Beni culturali, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro dedicato allo Stato e scrivere il codice 5. (segue) (Com)