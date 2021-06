Difesa: presidente azerbaigiano Aliyev, il nostro esercito crescerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, ha annunciato un aumento del numero effettivi dell’esercito del Paese caucasico. Il capo dello Stato ha parlato in occasione della Giornata delle Forze armate, spiegando che "l'Armenia deve capire che l'Azerbaigian continuerà a rafforzarsi. La nostra potenza militare aumenterà. Dopo la guerra (dello scorso autunno), sono state date istruzioni pertinenti, sono stati firmati nuovi contratti, ed è iniziato il processo di acquisto di nuove armi e attrezzature militari basate sulle moderne tecnologie", ha detto Aliyev. Secondo il capo dello Stato, Baku rafforzerà la sua potenza militare, "analizzando correttamente i risultati e il corso della seconda guerra del Nagorno-Karabakh". "D'altra parte, l'Armenia non sarà in grado di ripristinare non solo il suo esercito distrutto, ma anche la sua attività economica, se non abbandonerà la sua politica ostile nei nostri confronti", ha aggiunto Aliyev.(Rum)