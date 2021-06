Mafia: M5s, minacce a Di Matteo indegne, siamo con lui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento 5 stelle in Commissione Giustizia alla Camera in una nota dichiarano: "Con preoccupazione, abbiamo appreso dai giornali le parole del boss mafioso Bellocco, recluso nel carcere di Opera, in merito a una sentenza di morte emessa dalla mafia ai danni del magistrato Nino Di Matteo. Tutto il M5S - proseguono - è vicino al dott. Di Matteo, un servitore dello Stato costantemente minacciato dalla mafia a causa del suo incessante lavoro per combattere le associazioni malavitose di stampo mafioso. Non lo lasceremo solo in questa durissima battaglia: a lui e a tutti coloro che rischiano la propria vita per combattere il malaffare va il nostro assoluto sostegno e la nostra solidarietà". (Com)