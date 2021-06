Caucaso: ministro Esteri romeno, regione ha un ruolo strategico per l’Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Caucaso meridionale ha un ruolo strategico per l'Ue. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri della Romania, Bogdan Aurescu, in una conferenza stampa nell'ufficio dell'Ue a Tbilisi. Aurescu, insieme agli omologhi austriaco e lituano, ha visitato i tre Paesi della regione su mandato dell’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrel. ''Abbiamo trasmesso gli obiettivi dell'Ue, dando la priorità alla sicurezza, alla stabilità e al benessere di tutti e tre i Paesi del Caucaso meridionale, nonché la determinazione dell'Ue a partecipare più attivamente al processo di risoluzione dei conflitti prolungati in questa regione, poiché ha un'importanza strategica per l'Ue'', ha affermato Aurescu.(Rum)