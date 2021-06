Caucaso: ministro Esteri austriaco, in questa regione c'è un disperato bisogno di fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione del Caucaso meridionale in questo momento ha un disperato bisogno di fiducia tra i suoi cittadini. Lo ha etto il ministro degli Esteri austriaco, Alexander Schallenberg, durante una conferenza stampa presso la sede delegazione dell'Ue in Georgia. Riassumendo la visita effettuata nei tre Paesi della regione insieme agli omologhi di Lituania e Romania, Schallenberg ha fatto riferimento agli incontri con il primo ministro ad interim dell'Armenia Nikol Pashinyan a Erevan e con il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev a Baku e alle intense discussioni durante questi colloqui. "Il nostro obiettivo era capire i mezzi attraverso cui costruire la fiducia. Questa visita ha riaffermato ciò che già sapevamo: la fiducia è la risorsa più importante di cui la regione ha bisogno e di cui c’è necessità. Il nostro obiettivo è gettare i semi di quella fiducia”, ha detto il ministro austriaco. “Sappiamo che la le ferite causate dalla guerra del Nagorno-Karabakh sono ancora aperte, ma abbiamo bisogno di un processo di guarigione. Questa visita ha mostrato che le parti si rendono conto che c'è un reale bisogno di questo processo, hanno bisogno di partner per avviare questo processo. L'Unione europea è pronta a assisterle in ogni modo possibile", ha detto Schallenberg. (segue) (Rum)