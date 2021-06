Omofobia: Sala su Ddl Zan, tempo scaduto, approviamolo in fretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il tempo è scaduto, io penso se pur ci fosse il rischio della conta è un rischio che io correrei perché se no continuiamo a tirarla lunga”. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine del suo intervento alla conclusione del Milano Pride all’Arco della pace, in merito al Ddl Zan. Il primo cittadino ha anche ribadito che il Ddl Zan “non deve essere modificato” e che “il messaggio che arriva da Milano è: approviamo in fretta il ddl Zan, Milano ha fatto una serie di cose in questo decennio, e sarebbe utile una delegata contro le discriminazioni. Bisogna anche riprendere la battaglia sulla genitorialità”. A chi gli ha chiesto una sua posizione in quanto cattolico, Sala ha replicato: “Da cattolico penso che la chiesa ha espresso un sentimento che c’è anche in tanti cattolici, ma personalmente io ho due principi fondamentali in politica: uno è che i diritti siano una cosa vera e l’altro è la contemporaneità che ci impone queste riflessioni, è un tema rispetto al quale ora bisogna prendere posizione. Da cattolico non sono in assoluto imbarazzo ad appoggiare il ddl Zan”. Sui questi temi “la sinistra deve tenere una posizione ferma” ha sottolineato Sala, “credo che si debba dialogare se iniziamo a buttare in la la cosa non la facciamo più in questo caso credo si debba accelerare”. (Rem)