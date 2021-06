Caucaso: ministro Esteri lituano, Ue può contribuire a stabilità nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è una forza geopolitica che può avere una potenziale missione nel Caucaso meridionale per garantire stabilità, democrazia e riforme che aiuteranno i paesi a perseguire i valori europei. Lo ha affermato il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis in una conferenza stampa presso la sede della delegazione Ue in Georgia, riassumendo i risultati della visita nei tre Paesi della regione con gli omologhi di Austria e Romania. Secondo Landsbergis, la regione ha bisogno di stabilità e prevedibilità. "La visita è stata una buona opportunità per ascoltare le opinioni di tutti su come l'Unione europea può essere più attivamente coinvolta. Quando si parla di Armenia e Azerbaigian, dobbiamo contribuire a creare fiducia", ha affermato Landsbergis. Il ministro lituano ha detto di sperare che il recente ritorno dei prigionieri armeni e la gestione delle mappe dei campi minati in Azerbaigian sotto la mediazione georgiana ed europea proseguano. "È tempo di parlare del ruolo dell'Unione europea per stabilire collegamenti in tutta la regione, sia attraverso strade o altre infrastrutture, come gas ed elettricità. L'Unione europea sa come farlo", ha affermato il ministro lituano. (Rum)