M5s: Tajani (FI), far cadere governo sarebbe irresponsabile

- “Mi auguro che non accada, sarebbe da irresponsabili far cadere il governo Draghi”. Lo dice il coordinatore nazionale di Forza Italia, all'evento di Sky Tg24 "Live in Firenze", commentando la crisi all’interno del M5s che potrebbe mettere in pericolo l'attuale esecutivo. “Questo è un governo di unità nazionale per sconfiggere il Covid dal punto di vista sanitario e economico, ancora non l’abbiamo fatto del tutto”, ha aggiunto.(Rin)