- A chi gli ha riferito le parole di Silvio Berlusconi, che ieri si è detto deluso come milanese dai suoi cinque anni di lavoro in giunta, il sindaco Giuseppe Sala, a margine del suo intervento alla conclusione del Milano Pride all’Arco della pace ha replicato che "nella politica e nella vita non si può piacere a tutti, non voglio parlare male di Berlusconi né di nessuno ma sarebbe strano il contrario".(Rem)