Ue: Borrell, politica comune non vuol dire visione unica, ogni Paese ha la propria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica comune dell’Ue non è unica: ogni stato resta padrone della propria politica interna. Lo ha detto l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, a “Sky”. “La politica comune non vuol dire unica, in alcuni casi è comune e in altri non lo è per niente. Ogni Stato membro resta padrone della propria politica, la sfida è trovare un terreno comune”, ha detto Borrell. “Non abbiamo la stessa visione strategica perché non condividiamo la stessa esperienza storica o culturale. Non puoi pretendere che un polacco o uno spagnolo abbiano la stessa visione degli Stati Uniti. E quale interesse possono avere gli Stati baltici nei confronti del Sud America? Sicuramente diverso a quello di Spagna, Portogallo e Italia”, ha detto l’Alto rappresentante. (Res)