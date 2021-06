Ue: Borrell, spesso inconsapevoli della fortuna di essere europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non siamo molto consapevoli della fortuna di essere europei e vivere in un sistema che garantisce diritti civili, umani e libertà politiche. Lo ha detto l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, a “Sky”. Secondo Borrell, tuttavia, non è plausibile “che gli europei siano attratti da forme più autoritarie, mentre in altre parti del mondo questa competizione esiste”. Secondo l’Alto rappresentante, per esempio, ciò si verifica “in Africa, ma anche nel Sud est asiatico, dove la competizione fra diverse narrative su quale sia il sistema migliore che favorisca la crescita economica è presente e ha condizionato vari modelli”. “All’inizio abbiamo assistito alla diplomazia della generosità e ora la vera sfida è capire chi avrà la meglio. Noi dobbiamo essere più coinvolti e impegnati: quest’enorme massa di persone deve avere la possibilità di costruire il proprio futuro in Africa”, ha aggiunto l’Alto rappresentante.(Res)