Migranti: Borrell, giusto aiutare Turchia a gestire 3 milioni e mezzo di profughi

- È giusto aiutare la Turchia, così come il Libano e la Giordania, a gestire le migliaia di profughi presenti nei loro territori. Lo ha detto l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, a “Sky”. “I soldi non vanno alla Turchia ma a coloro che chiamerei profughi. Gli spagnoli che scappavano dal regime di Franco fuggivano da una guerra: erano profughi”, ha detto Borrell. “Ora abbiamo 3 milioni e mezzo di profughi in Turchia: potete immaginare la stessa cosa in Italia o Spagna? Quindi è chiaro che dobbiamo aiutare la Turchia”, ha proseguito Borrell, specificando che queste persone hanno diritto a “scuole, assistenza sanitaria” e a tutto ciò che può garantire loro una vita dignitosa. (Res)