Libia: Borell, Ue fa tutto ciò in suo potere per aiutare migranti

- In Libia l’Unione europea sta facendo tutto il possibile in suo potere: “Quel che non possiamo fare, non ce lo si chieda”. Lo ha detto l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, a “Sky” rispondendo a una domanda sull’assistenza finanziaria alla Libia per la gestione dei flussi migratori. “Supportiamo come possiamo le organizzazioni Onu e quelle di supporto ai migranti che lavorano in Libia per questa gente”, ha detto Borrell. (Res)