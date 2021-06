Ue-Usa: Borrell, arrivo di Biden è stato un grande cambiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’arrivo del presidente Joe Biden alla guida degli Stati Uniti è stato un grande cambiamento. Lo ha detto l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, a “Sky”. Rispetto al suo predecessore, Donald Trump, “sembra quasi di parlare di persone che provengono quasi da due pianeti diversi, con un approccio completamente differente nei confronti dell’Europa e una volontà diversa sugli sforzi per risolvere i problemi del mondo”, ha detto Borrell. “Per esempio sull’Iran: Trump ha abbandonato l’accordo sul nucleare, noi siamo rimasti nella convinzione di poterlo portare avanti e ora Biden ci ha comunicato di voler rientrare. Già solo per il rientro degli Stati Uniti nell’accordo sul nucleare e in quello sul clima rappresenta un grande successo per il mondo”, ha aggiunto l’Alto rappresentante. (Res)