Novara: sindacalista ucciso a Biandrate, oggi manifestazione blindata

- Il sindaco di Novara, Alessandro Canelli, ha firmato oggi un’ordinanza che dispone il “divieto di somministrazione e di vendita per asporto di bevande in bottiglie, lattine e/o bicchieri di vetro da parte degli esercenti le attività di somministrazione/ristorazione alimenti e bevande nonché alle attività di vendita ed artigianali autorizzate alla vendita di bevande site in Piazza Martiri”. L’ordinanza ha durata dalle ore 15.00 alle ore 20.00 del 26 giugno 2021, giorno in cui si svolgerà la manifestazione Cobas per ricordare il sindacalista ucciso a Biandrate. L’ordinanza è stata emessa a seguito di accordo con Prefettura e forze dell’ordine per garantire ulteriormente la sicurezza e l’ordine pubblico. (Rpi)