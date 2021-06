© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sono preoccupato" per il prossimo autunno "perché quest'anno ci sono i vaccini. Sono ottimista, i dati sono buoni". Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, a SkyTg24 "Live In Firenze". "Resta il problema delle città - ha però spiegato il ministro -. Più tornano gli stranieri più ci saranno flussi nelle città. La stagione non finisce a settembre, quest'anno apriamo e non richiudiamo".(Rin)