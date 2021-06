© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’idea della federazione del centrodestra mi piace, perché in questo momento l'unica cosa di cui non abbiamo bisogno è litigare. E anche gli ultimi sondaggi sono confortanti in questo senso". Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, intervenuto a SkyTG24 "Live In Firenze". (Rin)