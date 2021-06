Velletri: parco pubblico dedicato a poliziotto Matteo Demenego ucciso a Trieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questa mattina a Velletri la manifestazione di intitolazione del parco pubblico di viale Marconi all'assistente della polizia di Stato, medaglia d’oro al valor civile, Matteo Demenego scomparso a soli 31 anni il 4 ottobre 2019, in seguito a una sparatoria a Trieste, nella quale perse la vita anche il collega Pierluigi Rotta. A colpirli mortalmente un giovane domenicano fermato in un’ordinaria attività di controllo del territorio. Alla cerimonia è intervenuto il capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini. Erano presenti, tra gli altri, il Questore di Roma, il sindaco della città di Velletri, i genitori, il fratello e la compagna del poliziotto ucciso. Matteo Demenego era entrato in polizia nel 2012 anno in cui ha frequentato il 186° corso di formazione presso la scuola allievi agenti di Vibo Valentia. Nel 2013 viene assegnato alla Questura di Trieste dove svolge fino al tragico evento servizio presso l’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. (segue) (Com)